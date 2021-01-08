Mr. William A. “Bud” Stilwell age 78 of Sylvania, Alabama passed away on Thursday, January 7, 2021 at DeKalb Regional Medical Center.
Funeral Service will be held Saturday, January 9, 2021 at 1PM in Rainsville Funeral Home Chapel with Rev. Grady Cornelison and Rev. Phillip Day officiating. Burial will follow in Burnt Church Cemetery with Rainsville Funeral Home, Inc. Directing www.rainsvillefuneralhome.com.
Survivors
Wife of 59 Years: Fay Stilwell of Sylvania, Alabama
Son: Alan (Pam) Stilwell of Hoschton, Georgia
Daughter: Sherry (Grady) Cornelison of Sylvania, Alabama
Grandchildren: Nick (Laura) Stilwell of Fort Rucker, Alabama
Josh (Sage) Allen of Decatur, Alabama
Zack (Amber) Allen of Rainsville, Alabama
Step Grandchild: Ryan (Jerrica) Cornelison of Hollywood, Alabama
Great-Grandchildren: Quinn, Callie, Anna, Townes, Ryder, Ruston
2 Expected Great-Grandchildren
Preceded in Death
Parents: William and Virginia Stilwell
Sisters: Mary Blevins, Jody Tucker, Cheryl Bevel