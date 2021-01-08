William A. “Bud” Stilwell
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Mr. William A. “Bud” Stilwell age 78 of Sylvania, Alabama passed away on Thursday, January 7, 2021 at DeKalb Regional Medical Center.  

Funeral Service will be held Saturday, January 9, 2021 at 1PM in Rainsville Funeral Home Chapel with Rev. Grady Cornelison and Rev. Phillip Day officiating. Burial will follow in Burnt Church Cemetery with Rainsville Funeral Home, Inc. Directing www.rainsvillefuneralhome.com.

Survivors

Wife of 59 Years: Fay Stilwell of Sylvania, Alabama

Son: Alan (Pam) Stilwell of Hoschton, Georgia

Daughter: Sherry (Grady) Cornelison of Sylvania, Alabama

Grandchildren: Nick (Laura) Stilwell of Fort Rucker, Alabama

Josh (Sage) Allen of Decatur, Alabama

Zack (Amber) Allen of Rainsville, Alabama

Step Grandchild: Ryan (Jerrica) Cornelison of Hollywood, Alabama

Great-Grandchildren: Quinn, Callie, Anna, Townes, Ryder, Ruston

2 Expected Great-Grandchildren

Preceded in Death

Parents: William and Virginia Stilwell

Sisters: Mary Blevins, Jody Tucker, Cheryl Bevel

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