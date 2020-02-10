Fort Payne has 8 qualify for state meet

...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
LATE WEDNESDAY NIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF ALABAMA AND SOUTHERN MIDDLE
TENNESSEE, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN ALABAMA, COLBERT,
CULLMAN, DEKALB, FRANKLIN AL, JACKSON, LAUDERDALE, LAWRENCE,
LIMESTONE, MADISON, MARSHALL, AND MORGAN. IN SOUTHERN MIDDLE
TENNESSEE, FRANKLIN TN, LINCOLN, AND MOORE.
* FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT
* HEAVY RAIN RETURNS TO THE AREA ON WEDNESDAY NIGHT AS A COLD
FRONT MOVES THROUGH THE AREA. ANOTHER 1 TO 1.5 INCHES OF
ADDITIONAL RAINFALL WED. NIGHT INTO THURSDAY MORNING. GIVEN
ALREADY SATURATED SOILS, FLASH FLOODING IS POSSIBLE AS HEAVY
RAIN RATES WILL RUN OFF.
* THIS AMOUNT OF RAINFALL WILL ENHANCE THE RISK FOR FLASH
FLOODING. AVOID LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS, AND BE
CAREFUL WHEN APPROACHING LOW SPOTS IN HIGHWAYS AND
UNDERPASSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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