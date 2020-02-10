Fort Payne has 8 qualify for state meet
Buy Now

The Fort Payne wrestling team is pictured after competing at the AHSAA North Super Section Tournament in Birmingham this weekend.

 Contributed photo

The Fort Payne wrestling team had eight qualify for this week’s AHSAA State Wrestling Tournament after the AHSAA North Super Section Tournament in Birmingham this weekend.

The Wildcats placed fourth overall at the sectional meet.

David Miguel (106 pounds) and Cole Blalock (120) finished the sectional meet as champions.

Taylor Roe (132) and Riley Kuhn (220) had third-place finishes and Arturo Rodriguez (145) had a fourth-place finish.

Fort Payne begins state tournament competition at Von Braun Center in Huntsville on Thursday.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.